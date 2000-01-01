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Фото из архива 08.08 16:03   MIGnews.com

США опубликовали полный список китайских санкционных товаров

Как сообщили в пресс-службе представителя США на торговых переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера, по итогам переговоров из списка было исключено пять наименований товаров, однако это не заметно повлияло на общий экономический удар по торговле с Китаем.

Так, в опубликованном списке содержится 279 товаров общей суммой в 16 миллиардов долларов, что составит по 25% налога с каждого наименования. Ограничения на это товары вступят в силу 23 августа. Также Лайтхайзер заявил, что на данный момент проходит подготовку полный список продукции, на которые будут введены дополнительные пошлины в размере 200 млрд долларов, что составит 10% от стоимости каждого товара.

Ранее сообщалось, что Китай ввел ответные пошлины на товары из США, как и обещал, однако на американскую экономику это не повлияло, а вот на китайской отразилось явным замедлением производства.

В связи с этим представитель Министерства коммерции Китая сообщил, что ведомство подало иск во Всемирный торговый союз на США.


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