08.05 12:58 MIGnews.com

Израиль. Менее половины мужчин-харедим работают

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Доля израильских мужчин-харедим, занятых в рабочей силе, застопорилась уже второй квартал подряд. Такие данные опубликовала газета TheMarker, ссылаясь на исследование Центрального бюро статистики.Так, число ультраортодоксальных израильских мужчин работающих в настоящее время составило менее 50% - в первые три месяца 2017 года официально трудоустроены были 49,6% харедим.TheMarker отмечает, что существует два понятия "хареди", и даже согласно более широкому обозначению, все равно, заняты в рабочей силе лишь 53,4% из них – это значительно меньше, чем показатель 2015 года, когда работали 57,5% ортодоксов.В последнем квартале 2016 года число мужчин-харедим в рабочей силе незначительно выросло на фоне стабильного и резкого скачка, наблюдавшегося в последние годы. Так, во второй половине 2015 года число мужчин-харедим в рабочей силе выросло на половину.В то же время число работающих женщин-харедим остается неизменным – 73%.Стоит отметить, что систематический рост занятости среди харедим начался с сокращением стипендий в йешивах в 2012-13 годах, когда число женатых студентов еврейских религиозных учебных учреждений снизилось на 8%. Прежде оно росло на 4% ежегодно.