Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль. Менее половины мужчин-харедим работают | Фото: Paul Arps/Flickr08.05 12:58   MIGnews.com

Израиль. Менее половины мужчин-харедим работают

Доля израильских мужчин-харедим, занятых в рабочей силе, застопорилась уже второй квартал подряд. Такие данные опубликовала газета TheMarker, ссылаясь на исследование Центрального бюро статистики.

Так, число ультраортодоксальных израильских мужчин работающих в настоящее время составило менее 50% - в первые три месяца 2017 года официально трудоустроены были 49,6% харедим.

TheMarker отмечает, что существует два понятия "хареди", и даже согласно более широкому обозначению, все равно, заняты в рабочей силе лишь 53,4% из них – это значительно меньше, чем показатель 2015 года, когда работали 57,5% ортодоксов.

В последнем квартале 2016 года число мужчин-харедим в рабочей силе незначительно выросло на фоне стабильного и резкого скачка, наблюдавшегося в последние годы. Так, во второй половине 2015 года число мужчин-харедим в рабочей силе выросло на половину.

В то же время число работающих женщин-харедим остается неизменным – 73%.

Стоит отметить, что систематический рост занятости среди харедим начался с сокращением стипендий в йешивах в 2012-13 годах, когда число женатых студентов еврейских религиозных учебных учреждений снизилось на 8%. Прежде оно росло на 4% ежегодно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:15
В Испании рухнул надувной замок: погиб ребенок
13:15
Светлова: создать музей героизма евреев во Второй мировой!
13:15
Евро укрепилось после победы Макрона
12:23
Таинственный беспилотник ВВС США провел на орбите 718 дней  
12:19
Половину института Вулкани продадут Китаю, России или Индии
12:07
В России отпразднуют День Победы по еврейскому календарю
11:44
Партию Макрона ждет триумф на парламентских выборах
11:17
Биби назвал CNN и New York Times фейковыми новостями  
10:48
В детсаду Иерусалима 30 детей заболели сальмонеллезом
10:41
В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку
10:14
Отец Азарии: нам угрожают, мы требуем охраны
09:30
Беннет: Между морем и Иорданом никогда не будет Палестины
09:09
Израиль: Ипотеки выдано меньше, рынок жилья теряет обороты
08:57
В Монреале ввели режим ЧП: город под угрозой затопления  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus