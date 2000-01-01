07.11 15:47 MIGnews.com

ООН: Катар и дальше будет помогать Газе деньгами

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Организация Объединенных Наций ждет от Катара продления финансовой помощи сектору Газа в 2020 году.Такое заявление в среду сделал заместитель специального координатора международного органа по ближневосточному мирному процессу Джейми Макголдрик, передает The Times of Israel.Таким образом он прокомментировал информацию ливанской газеты "Аль-Ахбар", в которой неназванные источники ХАМАСа утверждали, будто в конце октября посол Катара проинформировал о "трудностях с возобновлением катарского гранта" для Газы."Из того, что я слышал, Катар еще не выделил свой бюджет для Газы на 2020 год. Но мы ожидаем, что его поддержка продолжится в Газе", – сказал Макголдрик.По его словам, поддержка Дохи сыграла ключевую роль в улучшении гуманитарной ситуации в Газе."Их вклад, в частности в улучшение энергетической ситуации и создании временной занятости, имеет решающее значение для улучшения общей ситуации и облегчения тяжелых условий", – добавил он.Согласно докладу ООН за 2018 год, 53% палестинцев в Газе живут в бедности. 80% зависят от международной помощи. Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ предоставляет образовательные и другие услуги палестинским беженцам и их потомкам.