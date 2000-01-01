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Летом в Израиле потребление электричества не увеличилось 07.10 05:27   MIGnews.com

Летом в Израиле потребление электричества не увеличилось

Израильские СМИ сообщают, что массовый исход граждан страны во время летних отпусков за границу привел к удивительным результатам - сокращению темпов роста потребления электричества и воды в жаркие летние месяцы.

Летом в Израиле сократились объемы потребления всех видов товаров и услуг - из-за того, что в общей сложности более двух миллионов израильтян находились за границей.

Перед началом сезона отпусков, в марте-апреле количество трансакций с использованием кредитных карт увеличилось на 9,3 %, но только на 4,3% в июле-августе.

Несмотря на то, что ежедневный объем потребления электроэнергии, горючего и воды на семью увеличился, продолжительное отсутствие многих семей привело к сокращению объемов потребления в целом.


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