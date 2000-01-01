06.05 07:51 MIGnews.com

КНР и Япония проведут первый двусторонний финансовый диалог

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Япония и Китай проведут свой первый двусторонний финансовый диалог за последние 2 году в субботу, 6 мая, чтобы обсудить риски для экономических перспектив Азии, такие как протекционистская политика, которой придерживается президент США Дональд Трамп, и напряженность вокруг Северной Кореи.Министр финансов Китая Сяо Цзе, который пропустил трехстороннюю встречу со своими японскими и южнокорейскими коллегами в пятницу, прилетел для проведения двустороннего диалога, пытаясь развеять предположения о том, что его отсутствие имело дипломатические последствия.Сяо Цзе и министр финансов Японии Таро Асо обсудят вопросы, касающиеся ядерной и ракетной программы Северной Кореи, с точки зрения экономических перспектив и финансового сотрудничества двух стран в ходе диалога, который будет проходить в рамках ежегодного заседания Азиатского банка развития в Иокогаме, Восточная Япония.Высокопоставленные чиновники в сфере финансов обеих стран также проведут отдельный раунд переговоров, говорят представители японского министерства финансов.Отношения между Японией и Китаем были напряженными из-за территориальных споров и оккупации Японией частей Китая во Второй мировой войне, хотя лидеры недавно пытались наладить связи через диалог.Тем не менее, растущее присутствие Китая в инфраструктурном финансировании встревожило некоторых японских политиков, которые обеспокоены тем, что новый банк развития в Пекине, Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру, может затмить поддерживаемый Японией АDB.Япония и Китай согласны с необходимостью уважать свободную торговлю, которая имеет решающее значение для зависящих от торговли стран Азии.Финансовые чиновники из Японии, Китая и Южной Кореи согласились противостоять всем формам протекционизма на трехсторонней встрече в пятницу, заняв более жесткую позицию, чем крупнейшие экономики G20, против протекционистской политики, проводимой Трампом.Япония более позитивно, чем Китай, относится к аргументам Вашингтона о том, что торговля должна быть не просто свободной, но справедливой.