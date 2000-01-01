В Израиле подсчитали активы среднестатистической семьи
Израильтяне имеют в общей сложности на 3,9 триллиона шекелей финансовых активов.
Такой подсчет по состоянию на конец второго квартала 2019 года провел Банк Израиля, передает "Маарив".
Так, согласно отчету, финансовые активы израильтян выросли на 96 миллиардов шекелей до 3,9 трлн. Из общей суммы денежные средства и депозиты составляют 1,3 трлн шекелей, еще 870 млрд — государственные облигации.
В распоряжении израильтян имеется 350 млрд шекелей корпоративных облигаций, 575 млрд шекелей израильских акций и 540 млрд шекелей инвестиций за рубежом.
Тем временем, общий объем задолженности достиг 572 млрд шекелей на конец первого полугодия, из которых 8 млрд — рост задолженности по кредитам, связанным с жильем. Таким образом, общая задолженность израильтян составляет 199 млрд шекелей.