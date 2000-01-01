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Израиль: революция на рынке Wi Fi 05.03 09:45   MIGnews.com

Израиль: революция на рынке Wi Fi

Комитет Кнессета по экономике одобрил реформы на рынке продуктов Wi Fi. В результате значительно подешевеют товары, работающие по технологии Wi Fi - смарт-ТВ, лэптопы, сканеры и многое другое.

Объем продаж на этом рынке оценивается в 10 миллиардов шекелей в год. Израильтяне сэкономят на реформах минимум 350 миллионов шекелей в год.

Реформа начнет действовать с 1 августа и уберет финансовые барьеры на пути продажи товаров Wi Fi. Таможенные барьеры на этом рынке действовали в соответствии с законом Британского мандата от 1910 года, который в последний раз изменялся в начале 70-х годов.
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