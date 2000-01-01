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Саудовская Аравия и Египет создали совместный фонд | Фото:05.03 22:27   MIGnews.com

Саудовская Аравия и Египет создали совместный фонд

Саудовская Аравия и Египет создали совместный инвестиционный фонд в размере 10 млрд долларов для строительства мега-города в более чем 1000 квадратных километров на юге Синая.

Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Reuters.

Соглашение было достигнуто в ходе визита наследного принца Мохаммед бин Салман в Каир, где он встретился с президентом страны Абделем Фаттахом аль-Сиси.

Напомним, 4 марта Верховный суд Египта вынес постановление о передаче Саудовской Аравии островов Санафир и Тиран, расположенных в Тиранском проливе Красного моря. Вердикт, который не может быть обжалован, ставит точку в разбирательстве, продолжавшемся с 2016 года.

Отметим, что завершив визит в Египте, принц Мохаммед посетит с визитом Великобританию и США.
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