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Нетаниягу похвастался успехами израильской экономики | Фото:05.01 21:31   MIGnews.com

Нетаниягу похвастался успехами израильской экономики

Экономика Израиля продолжает укрепляться, о чем свидетельствует снижение отношения государственного долга к ВВП.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства 5 января.

"Мы смотрим на туризм и видим удивительную цифру: рост почти на 70% за 5 лет. Число туристов достигло небывало высокого уровня – 4,5 миллионов человек. Во-первых, это огромное благо для Израиля. Это очень серьезное улучшение, оно создает тысячи рабочих мест, а также приносит миллиарды шекелей в казну для граждан Израиля", – отметил он.

По словам Нетаниягу, рост показателей наблюдается и в армейском, и в деловом секторе, что свидетельствует о реализации правительственных решений.

"Когда мы начали проверять индикатор, он равнялся 67%, а сегодня, спустя несколько лет, он составляет уже 82%. Он рос год за годом, и за последние 5 лет достиг такого ошеломляющего объема - немногие организации могут похвастаться такой эффективностью и таким успехом. Мы не только принимаем решения, мы их реализуем. То, что рост идёт из года в год, обнадеживает. Мы не удовлетворимся 82%, я хочу быстро довести этот показатель до 90% и даже выше", – добавил Нетаниягу.

Более того, как отметил премьер-министр, продолжает снижаться отношение государственного долга к ВВП.

"Когда я смотрю на экономику, то первое, на что обращаю внимание, – это доход на душу населения. Следующий показатель – это отношение долга к ВВП. Это сколько долгов у вас есть относительно того, сколько вы производите, т.е. зарабатываете. Соотношение долга к ВВП в 2003 году превысило 90%, когда я занял должность министра финансов. В 2009 году этот показатель составлял 78%. Мы поставили цель снизить его ниже 60% к 2020 году. Никто не верил, но мы достигли этой цели в конце 2019 года, сейчас соотношение долга к ВВП находится на уровне 59,5%", – подчеркнул премьер-министр.

Таким образом, продолжил Нетаниягу, экономика продолжает расти, а отношение долга к ВВП продолжает снижаться, что является показателем "здоровой экономики".


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