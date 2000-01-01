05.01 16:27 MIGnews.com

Нетаниягу: мы меняем статус Израиля

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что новые соглашения об экспорте газа меняют статус Израиля.Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 5 января, на заседании правительства."В пятницу я вернулся с трехстороннего саммита лидеров Израиля, Греции и Кипра. Это был седьмой саммит, проведенный нами за последние годы в этих рамках. Этот саммит вывел созданный нами ближневосточный альянс на новый уровень. В четверг в Афинах мы подписали историческое соглашение о прокладке газопровода из Израиля в Европу через Кипр и Грецию. Министр Штайниц, я хотел бы поблагодарить вас за большой вклад в этот важный проект", – сказал премьер-министр.По словам Нетаниягу, на прошлой неделе стартовал экспорт газа из месторождения "Левиафан" в Иорданию, а в дальнейшем "голубое топливо" будет экспортироваться в Египет."Этот проект будет ежегодно приносить миллиарды шекелей в государственную казну. Это займет несколько лет, но произойдет очень быстро. Эти деньги будут инвестированы в здравоохранение, социальное обеспечение, образование, инфраструктуру и будут служить каждому гражданину Государства Израиль. Цель достижения энергетической независимости и переориентация нашей энергетики с угля на газ в основном заключается в том, чтобы оставить место для потребностей, о которых мы здесь не будем распространяться. Это меняет статус Израиля", – подчеркнул Нетаниягу.Он добавил, что Израиль, по сути, импортировал энергоресурсы на протяжении всего времени своего существования, но все изменилось, когда страна позволила частным компаниям занять место государственных и заняться поиском и разведкой газовых месторождений."Как только мы это сделали, они нашли газ. Затем нам пришлось внести некоторые коррективы, чтобы львиная доля этих сверхдоходов оставалась - 2/3 доходов от месторождения "Левиафан" идет прямо в казну государства. Третье, что нам нужно было сделать, – это победить тех, кто утверждал, что газ необходимо оставить под водой. Это невероятно, но некоторые все еще хотят, чтобы мы оставили газ на дне моря. Мы настаивали на своём и правильно делали. Сегодня Израиль имеет исключительный энергетический и экономический горизонт. Это значительно укрепляет экономику и внутренний рынок Израиля. Это подтверждается данными, и мы их приводим", – сказал он.