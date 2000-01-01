Санкции США против Ирана: кто попал в список

В список американских санкций, введенных 4 ноября, попал сын верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи Моджтаб.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США, обнародованном в понедельник.
Также "не посчастливилось" главе генштаба вооруженных сил Ирана Махаммаду Багери. Еще в списке – руководитель администрации Хаменеи Мохаммад Голпаегани и "правая рука" иранского лидера Вахид Хаганиан, глава судебной системы Эбрахим Раиси, старший советник верховного лидера Али Акбар Велаяти и тесть Моджтаба Хаменеи, советник верховного лидера Голям-Али Хаддад Адель.
Более того, под санкции попал бригадный генерал и военный помощник Хаменеи в оборонной промышленности Хоссейн Дехган и командующий КСИР Голям-Али Рашид.
"Вся собственность перечисленных лиц в Соединенных Штатах или под контролем лиц США должна быть заблокирована и передана в Управление контроля за иностранными активами. Правила запрещают любые сделки с этими лицами. Кроме того, все, кто участвуют в определенных сделках с вышеуказанными личностями, могут сами попасть под санкции. Любое иностранное финансовое учреждение, которое сознательно проводит или содействует сделке для или от имени указанных сегодня лиц, может быть подвергнуто санкциям и штрафу", – сказано в сообщении Минфина.