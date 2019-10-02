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Samsung уходит из КНР 04.10 22:32   MIGnews.com

Samsung уходит из КНР

Компания Samsung закрывает свое производство в Китае. В стране пока продаются телефоны Samsung, но они будут производиться в других странах мира. Кроме того, компания не уточнила, что стало причиной прекращения производства.

Можно предположить, что ее вытеснили конкуренты и экономические проблемы.

Компания оказалась зажата между покупателями бюджетных телефонов и покупателями устройств Apple и Huawei. Посередине не так много места осталось, а такие телефоны, как Galaxy A-series, не очень помогли ситуации Samsung.

Производство компании уже было под угрозой. В конце 2018 года она приостановила работу одного завода и в июне сократила производство в Хуэйчжоу, пишет Engadget.

Есть и другие факторы, которые могут повлиять на Samsung – затраты на оплату труда в Китае растут.


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