Samsung уходит из КНР

Компания Samsung закрывает свое производство в Китае. В стране пока продаются телефоны Samsung, но они будут производиться в других странах мира. Кроме того, компания не уточнила, что стало причиной прекращения производства.
Можно предположить, что ее вытеснили конкуренты и экономические проблемы.
Компания оказалась зажата между покупателями бюджетных телефонов и покупателями устройств Apple и Huawei. Посередине не так много места осталось, а такие телефоны, как Galaxy A-series, не очень помогли ситуации Samsung.
Производство компании уже было под угрозой. В конце 2018 года она приостановила работу одного завода и в июне сократила производство в Хуэйчжоу, пишет Engadget.
Есть и другие факторы, которые могут повлиять на Samsung – затраты на оплату труда в Китае растут.