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Революция в транспортное сфере Израиля: что известно | Фото:04.10 14:16   MIGnews.com

Революция в транспортной сфере Израиля: что нужно знать

Министерство транспорта Израиля для уменьшения пробок в центре страны запустило первые в мире специализированные полосы для общественного транспорта, которыми смогут пользоваться частные авто.

Как сообщает The Times of Israel, начиная с 4 октября, автомобили с более чем одним пассажиром смогут воспользоваться полосой повышенной проходимости (HOV) на 22-км отрезке шоссе Аялон и 30-км отрезке на трассе 2 между Тель-Авивом и Нетанией.

Соответствующая программа называется "Натив плюс". Утверждается, что специализированный участок дороги будет также введен и на других шоссе, и воспользоваться им смогут только автомобили с тремя или более пассажирами.

По расчетам Министерства финансов, сейчас среднее количество путешественников в одном автомобиле составляет, в среднем, 1,2 человека. Если увеличить этот показатель хотя бы до 1,4, то можно добиться уменьшения выбросов в окружающую среду, а также время в пути на 20-30 минут.

Новые полосы движения предназначены для уменьшения пробок на дорогах в большей части Тель-Авива. Согласно данным Министерства транспорта, наличие выделенной полосы движения обеспечит более быструю и надежную поездку, а также позволит более эффективно использовать дороги.

Если же водитель-одиночка нарушит правила и проедется по выделенной полосе, в первый раз ему грозит предупреждение, во второй — штраф 500 шекелей.


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