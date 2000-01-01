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Standard & Poors повысило рейтинг Израиля 04.08 10:32   MIGnews.com

Standard & Poors повысило рейтинг Израиля

Одно из самых престижных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля и улучшило перспективы выплаты им долговых обязательств.

Таким образом, "поднявшись" с A+ до AA- со стабильным прогнозом, Израиль установил свой рекорд среди оценок "большой тройки" рейтинговых агентств, куда, помимо S&P, входят также Moody's и Fitch Ratings.

В компании отмечают стабильный экономический рост Еврейского государства, улучшение им своего финансового положения, сокращение госдолга, профицит бюджета, а также безработицу, которая находится на историческом минимуме. В S&P также признали, что, несмотря на политические дрязги, правительство приняло бюджет на 2019 год, что свидетельствует о фискальной дисциплине.

"Хотя государственный долг Израиля и остается относительно высоким, теперь мы считаем, что сдерживающие финансовые факторы, ведущие к существенному изменению перспектив по задолженностям, маловероятны. Это основано на нашей убежденности в том, что без глобальных потрясений в мировой экономике перспективы экономического роста Израиля останутся прочными и позволят правительству учитывать давление со стороны социальных и инфраструктурных расходов, а также потенциальную умеренную эскалацию рисков безопасности", - говорится в пресс-релизе агентства.

В то же время отмечается, что на кредитоспособность государства оказывает влияние высокая подверженность внешним и внутренним рискам безопасности.

Рейтинговое агентство прогнозирует рост 3,3-процентный рост израильской экономики с 2018 по 2021 год.


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