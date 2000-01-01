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Израильтяне купят энергетического гиганта 04.07 20:10   MIGnews.com

Израильтяне купят энергетического гиганта

Как сообщает Reuters, газовый бурильщик Energean, ориентированный на Израиль, заявил в четверг, что купит активы у итальянской энергетической компании Edison, занимающейся добычей нефти и природного газа. Начальная стоимость — 750 млн долларов.

Это приобретение значительно расширит деятельность Energean в восточной части Средиземного моря.

По словам Energean, они, скорее всего, заплатят еще 100 млн долларов после начала добычи газа на месторождении Кассиопеа, находящемся в водах Италии. Начало работ планируется на 2022 год.

Energean ожидает, что расширенная группа будет производить более 140 килобаррелей нефтяного эквивалента в день в 2021 году, когда начнутся разработки проектов Karish и Tanin.

По словам британского бурильщика, портфель компании Edison включает в себя различные активы в Италии, Алжире, Хорватии, Греции, а также Британском и Норвежском море, что позволит увеличить добычу нефти на 69 тыс. баррелей в сутки.


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