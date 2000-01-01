03.11 19:27 MIGnews.com

Израиль: уровень безработицы взял курс на понижение

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Уровень безработицы в Израиле в третьем квартале 2019 года внезапно упал с 3,9% до 3,7% соответственно.Речь идет о новом отчете центрального бюро статистики, которое предоставило данные о населении в возрасте старше 15 лет, передает Globes.Так, снижение уровня безработицы начало проявляться еще во втором квартале 2019 года. В месячном исчислении в сентябре он и вовсе снизился до 3,7% с 3,8% в августе.Лучше всего ситуация обстоит с мужчинами – 3,4 против 4% у женщин. При этом уровень безработицы в возрастной категории от 25 до 64 лет остался без изменений – на уровне 3,3%.Доля участников рабочего рынка от населения страны от 15 лет и выше снизилась на 0,3% до 63,3%, а от 25 до 64 лет – снизилась на 0,2% до 80,2%. Уровень занятости в возрастной категории от 15 лет снизился на 0,2% до 60,9%, а от 25 до 64 лет – вырос на 0,1% до 77,8%.