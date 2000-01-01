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США: на восстановление экономики понадобится 10 лет | Фото:03.06 02:30   MIGnews.com

США: на восстановление экономики понадобится 10 лет

Соединенным Штатам Америки потребуется почти 10 лет на восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса США, передает Интерфакс.

Согласно прогнозу на 2020−2030 годы, объем ВВП в реальном выражении будет на 3% ($7,9) трлн ниже, чем ожидалось в январе текущего года. А в номинальном выражении – ниже на 5,3% ($15,7 трлн).

Между тем, стимулирующие программы на $3,3 трлн лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий".

"Мы увидим первоначальный скачок экономической активности просто в результате отмены локдаунов, однако в дальнейшем, я думаю, экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19. Потребуется длительное время для выздоровления. Этот болезненный экономический шок оставит рубцы", – отметила главный экономист по рынкам США BofA Merrill Lynch Мишель Мейер.


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