02.04 19:09 MIGnews.com

Израильские финансовые чудеса: Легенда о низком проценте

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Повышение учетной ставки в США пробудило во многих израильтянах, получающих мизерный процент по депозитам и сберегательным программам, надежду на возможное повышение доходов. Естественно в том случае, если Банк Израиля решит, что пришло время повышать учетную ставку.На данном этапе, на фоне полного отсутствия инфляции, достаточно трудно рассчитывать на развитие подобного сценария, но и при учетной ставке в 0,1% далеко не все могут пожаловаться на низкий процент в банках и в кредитных компаниях. Естественно, речь идет о тех, кто берет деньги в долг. В последние годы потребление является основным двигателем, толкающим экономику Израиля вперед, и желание израильтян покупать, как утверждается, подогревается дешевыми деньгами, которые можно получить в долг. Насколько дешевыми? Финансовая отчетность кредитных компаний показывает, что дешевизна денег является скорее легендой, нежели реальностью. Средний процент, выплачиваемый по ссудам клиентами кредитных компаний, составляет более 10%. При этом более доступные ссуды стоят еще дороже, до 15%.Те, кто находятся в минусе на своем банковском счету, тоже не могут «пожаловаться» на низкий процент. Как известно, сегодня можно зайти в минус только имея разрешенный кредит, причем за него клиенты банков платят 8% годовых и более. Выходить за пределы разрешенного минуса запрещено, но запреты, как известно, существуют для того, чтобы их обходить. Что делают банки, которым запрещено допускать возникновение подобной ситуации? Нет, они не торопятся принимать меры, ведь клиент начинает платить 14% и более. Не убивают курицу, несущую золотые яйца. Не забудем и про спрос на новые автомобили, который уже давно бьет рекорды, благодаря — как говорят — дешевым ссудам. Каков процент в этих дешевых ссудах? Он тоже не напоминает 0,1%: клиент платит от 10% до 20%.