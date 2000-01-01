01.01 14:03 MIGnews.com

Обещали и сделали: минимальная зарплата - 5 тысяч шекелей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В соответствии с коалиционными соглашениями с партией ШАС, минимальная зарплата в Израиле увеличена до уровня 5 тысяч шекелей в месяц. В декабре зарплату поднимут еще раз - до уровня 5300 шекелей.Министр внутренних дел и лидер партии ШАС Арье Дери заявил: “Слава Богу, в этот раз у нас получилось. ШАС под моим руководством на прошлых выборах обещал поднять жалованье для работников , с тем. чтобы даже на минимальную зарплату можно было жить достойно.ШАС и другая религиозная партия, Яадут А-Тора также добились того, что бы пособие на детей было увеличено на 50 шекелей в месяц.