31.10 19:44 MIGnews.com

Ливан: арестован "израильский шпион"

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В Бейруте был арестован мужчина с гражданствами Ливана и Канады по подозрению в шпионаже в пользу израильской разведки.Такое заявление 31 октября выпустили ливанские власти, передает The Jerusalem Post.Уточняется, что задержанным оказался 41-летний Табет Табет. Арест в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте произвели сотрудники Главного управления безопасности, которые якобы получили 303 сообщения о сотрудничестве вышеуказанного гражданина с Израилем.Ведется расследование. Табет, в свою очередь, призвал правительство Канады помочь ему в освобождении из-под ареста."Я был заложником коррумпированного ливанского правительства. Я – Табет Табет – нахожусь в аэропорту Бейрута. Я хочу, чтобы посольство и правительство Канады выполнили свою работу", – сказал он.