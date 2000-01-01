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Ливан: арестован `израильский шпион` | Фото:31.10 19:44   MIGnews.com

Ливан: арестован "израильский шпион"

В Бейруте был арестован мужчина с гражданствами Ливана и Канады по подозрению в шпионаже в пользу израильской разведки.

Такое заявление 31 октября выпустили ливанские власти, передает The Jerusalem Post.

Уточняется, что задержанным оказался 41-летний Табет Табет. Арест в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте произвели сотрудники Главного управления безопасности, которые якобы получили 303 сообщения о сотрудничестве вышеуказанного гражданина с Израилем.

Ведется расследование. Табет, в свою очередь, призвал правительство Канады помочь ему в освобождении из-под ареста.

"Я был заложником коррумпированного ливанского правительства. Я – Табет Табет – нахожусь в аэропорту Бейрута. Я хочу, чтобы посольство и правительство Канады выполнили свою работу", – сказал он.


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