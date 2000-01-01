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Еврея заставляли есть свинину в одной из топ-школ Британии | Фото: Alpha/Flickr31.03 08:57   MIGnews.com

Еврея заставляли есть свинину в одной из топ-школ Британии

Руководители еврейской общины осуждают одну из самых дорогих частных школ Великобритании из-за того, что один из учеников пытался насильно накормить своего одноклассника-еврея пиццой со свининой.

Как сообщает местная пресса, инцидент произошел в расположенном в городе Бристоль Клифтон-колледже, один год в котором обходится родителям учащихся в 35 тыс. фунтов стерлингов (около 49 тыс. долларов).

"В декабре 2017 года ученик-еврей ел в кругу своих друзей, когда один из них попытался заставить его съесть кусок пиццы с ветчиной. В то время как сам ученик не посчитал это проявлением антисемитизма, школа считает случившееся совершенно неприемлемым и далеким от высоких стандартов, ожидаемых от наших учеников. После тщательного расследования инцидента со стороны школы были введены пропорциональные и соответствующие санкции", - говорится в заявлении учебного заявления, отмечая, что впоследствии еврей страдал от психологической травмы.

Приводя слова анонимных источников, издание пишет, что администрация Клифтон-колледжа обещала местной еврейской общине исключить виновника произошедшего, однако его всего лишь ненадолго отстранили от занятий, что вызвало неодобрение.

Впрочем, это уже можно считать сугубо дисциплинарным упущением, поскольку само заведение известно своим поощрением еврейской культуры: при Клифтон-колледже функционирует синагога, в столовой готовят кошерное меню, а все желающие могут записаться на курсы иудаики.

По информации Bristol Post, из одной из предыдущих школ провинившегося ученика исключили за инцидент, во время которого надел нацистскую форму.
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