На берег Флориды вынесло часть старинного корабля

По данным издания, на остатки 15-метрового корабля прямо посреди пляжа наткнулась местная жительница Джулия Тернер и ее 8-летний сын. Американцы нашли старинное судно во время утренней прогулки. Сначала люди подумали, что это обломки какого-то деревянного забора, однако позже узнали, что наткнулись на артефакт.
Специалисты полагают, что фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.
Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.
Археологи отмечают, что это очень особая находка: большие обломки старинных кораблей крайне редко вымывает на берег. Теперь экспертам предстоит выяснить, когда именно был построен корабль и где.