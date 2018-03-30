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На берег Флориды вынесло часть старинного корабля | Фото:01.04 03:24   MIGnews.com

На берег Флориды вынесло часть старинного корабля

В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает The Daily Mail, передает Газета.ру.

По данным издания, на остатки 15-метрового корабля прямо посреди пляжа наткнулась местная жительница Джулия Тернер и ее 8-летний сын. Американцы нашли старинное судно во время утренней прогулки. Сначала люди подумали, что это обломки какого-то деревянного забора, однако позже узнали, что наткнулись на артефакт.

Специалисты полагают, что фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.

Археологи отмечают, что это очень особая находка: большие обломки старинных кораблей крайне редко вымывает на берег. Теперь экспертам предстоит выяснить, когда именно был построен корабль и где.

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