Прокуроры: резня в Нью-Йорке совершена на почве ненависти
Графтон Томас, напавший на дом раввина в пригороде Нью-Йорка, обвиняется в федеральных преступлениях на почве ненависти.
По данным ABC, правоохранители обнаружили у него антисемитские материалы.
Согласно уголовному иску, у Томаса нашли рукописные журналы, в которых упоминались Адольф Гитлер и нацистская культура, а также рисунки Звезды Давида и свастики.
История просмотра в интернет-браузере на телефоне также показала, что обвиняемый искал информацию по следующим запросам: "Еврейские храмы рядом со мной", "Почему Гитлер ненавидел евреев?" и "Известные компании, основанные евреями в Америке".
По словам адвоката Томаса Майкла Суссмана, в понедельник он разговаривал со своим клиентом в течение 35 минут.
"Я не услышал во время этого разговора о том, что он – террорист. Я не могу вдаваться в подробности, что он делал и почему. Я вообще не уверен, что он в состоянии осознать, что натворил. Но я действительно считаю, что это были действия человека, который долгое время лечился в психиатрических учреждениях", – попытался он оправдать клиента.
Семья обвиняемого, в свою очередь, заявила, что Графтон давно психически болен. Он якобы никогда не совершал подобных насильственных действий и не проявлял антисемитизм.