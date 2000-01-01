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ЕС требует прекратить эскалацию насилия в Сирии 30.12 18:36   MIGnews.com

ЕС требует прекратить эскалацию насилия в Сирии

Европейский союз призвал остановить наступление правительственных сил Сирии на вооруженную оппозицию на северо-западе страны.

"Эскалация насилия на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться. Последнее наступление включает в себя невыборочные авиаудары и обстрелы гражданских лиц и путей эвакуации. Это уже привело к бесчисленным жертвам среди гражданского населения, ранений и перемещения 80 000 человек" - говорится в заявлении.

"Режим и его союзники должны прекратить " невыборочные военные нападения и уважать международное гуманитарное право" - заявили в ЕС, пишет HurriyetDailyNews.

"Обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, включая трансграничный режим, является крайней необходимостью" - говорится в заявлении.

Провинция Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.


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