Израиль предостерегает от поездок в Индию

Израильские службы по борьбе с терроризмом в пятницу, 30 декабря, опубликовали предупреждение об опасности путешествий в Индию, ссылаясь на непосредственную угрозу нападения на западные и туристические объекты, особенно на юго-западе страны.
"Особый акцент должен быть сделан на событиях ближайших дней, которые будут проходить на пляжах, и вечеринках в клубах по случаю празднования Нового года, где концентрация туристов будет высокой", - говорится в тексте предупреждения.
Напомним, что ранее индийские полицейские сообщили, что они арестовали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании американской туристки. Офицер полиции Ракеш Кумар сообщил, что подозреваемые гид и его помощники, водитель автомобиля и сотрудники гостиницы, были арестованы в понедельник, 26 декабря.