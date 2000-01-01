30.12 20:57 MIGnews.com

Израиль предостерегает от поездок в Индию

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Израильские службы по борьбе с терроризмом в пятницу, 30 декабря, опубликовали предупреждение об опасности путешествий в Индию, ссылаясь на непосредственную угрозу нападения на западные и туристические объекты, особенно на юго-западе страны."Особый акцент должен быть сделан на событиях ближайших дней, которые будут проходить на пляжах, и вечеринках в клубах по случаю празднования Нового года, где концентрация туристов будет высокой", - говорится в тексте предупреждения.Напомним, что ранее индийские полицейские сообщили, что они арестовали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании американской туристки. Офицер полиции Ракеш Кумар сообщил, что подозреваемые гид и его помощники, водитель автомобиля и сотрудники гостиницы, были арестованы в понедельник, 26 декабря.