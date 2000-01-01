Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






30.12 20:57   MIGnews.com

Израиль предостерегает от поездок в Индию

Израильские службы по борьбе с терроризмом в пятницу, 30 декабря, опубликовали предупреждение об опасности путешествий в Индию, ссылаясь на непосредственную угрозу нападения на западные и туристические объекты, особенно на юго-западе страны.

"Особый акцент должен быть сделан на событиях ближайших дней, которые будут проходить на пляжах, и вечеринках в клубах по случаю празднования Нового года, где концентрация туристов будет высокой", - говорится в тексте предупреждения.

Напомним, что ранее индийские полицейские сообщили, что они арестовали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании американской туристки. Офицер полиции Ракеш Кумар сообщил, что подозреваемые гид и его помощники, водитель автомобиля и сотрудники гостиницы, были арестованы в понедельник, 26 декабря.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:52
Власти Мали отказались принимать депортированных из Франции
21:21
Джабхат Фатех аль-Шам критикует мирное соглашение в Сирии
21:13
Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев
20:30
Путин: Россия не опустится до кухонной дипломатии
20:18
Новогоднее поздравление депутата Ксении Светловой  
19:50
В убийстве посла Греции в Бразилии подозревают его жену
19:37
Трамп не планировал переговоры с президентом России
19:20
МИД РФ уточнил число высылаемых из США россиян
18:20
Путин ждет инаугурации Трампа для совместной работы
17:54
Путин: РФ не будет высылать американских дипломатов
17:23
Сирийские ВВС атакуют мятежников с воздуха
16:59
Захарова опровергла закрытие англо-американской школы
16:30
Данные с черных ящиков Ту-154 не подтверждают версию теракта
16:21
Премьер Австралии: "Австралия - с Израилем"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus