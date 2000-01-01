30.12 13:28 MIGnews.com

Эльор Азария проведет Новый год в кругу семьи

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Сержанту Армии обороны Израиля Эльору Азарии позволили временно покинуть тюремное заключение и провести несколько дней с родными. Как сообщает "Аруц Шева", солдат обязан вернуться в камеру не позже воскресенья, 1 января.Отмечается, что на освобождение "Хевронского солдата" были наложены некоторые ограничения – ему запрещается покидать свой дом, общаться с прессой или фотографироваться для СМИ.Напомним, что сержант уже 9 месяцев содержится в заключении на военной базе "Нахшоним" около Рош-ха-Айна за предотвращение теракта в Хевроне - его обвиняют в непредумышленном убийстве обезоруженного арабского террориста. Сегодняшним утром (30 декабря) на базу приехал его отец Чарли и забрал сына домой."Накануне объявления приговора по его делу Эльор был на короткое время освобожден из заключения. Следует отметить, что на время перерыва были наложены ограничения и условия, в частности, ему запрещается покидать свой дом, из чего вытекает то, что он помещен под домашний арест. Члены его семьи надеются на то, что в скором времени армия вернет им сына, который охранял свою родину. Его семья просит общественность уважать их частную жизнь и дать им возможность как можно лучше провести с сыном то короткое время, которое было им отведено", - заявил представитель семьи Азария Рам Карми Бозагло.