30.10 13:38 MIGnews.com

Палестинцы забросали камнями израильтянина

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Утром, 30 октября, палестинцы забросали камнями молодого израильтянина, живущего на одном из форпостов недалеко от поселения Ицхар.По данным издания "Аруц Шева", мужчина получил легкие травмы.Уточняется, что злоумышленники пришли вместе с фермерами, которые собирают урожай в этом районе. На место происшествия отправили бойцов ЦАХАЛа и полицию. Палестинцев, напавших на израильтянина, пока не обнаружили.По словам адвоката Хаим Блейхер, он поможет жертве подать официальную жалобу на "камнеметателей".