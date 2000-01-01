Палестинцы забросали камнями израильтянина

Утром, 30 октября, палестинцы забросали камнями молодого израильтянина, живущего на одном из форпостов недалеко от поселения Ицхар.
По данным издания "Аруц Шева", мужчина получил легкие травмы.
Уточняется, что злоумышленники пришли вместе с фермерами, которые собирают урожай в этом районе. На место происшествия отправили бойцов ЦАХАЛа и полицию. Палестинцев, напавших на израильтянина, пока не обнаружили.
По словам адвоката Хаим Блейхер, он поможет жертве подать официальную жалобу на "камнеметателей".