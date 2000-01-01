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Почта Австрии торговала данными о политических предпочтениях 30.10 22:10   MIGnews.com

Почта Австрии торговала данными о политических предпочтениях

Почта Австрия будет вынуждена заплатить 18 млн евро за сбор и продажу данных о политических предпочтениях клиентов.

Австрийское управление по защите данных приняло решение об административном взыскании после того как установило, что почтовая служба нарушила правила конфиденциальности.

В январе платформа журналистских расследований Addendum сообщила, что австрийская почта продавала маркетинговым компаниям данные об именах, адресах, возрасте и поле около 3 миллионов клиентов, пишет DW.

После отчета представители почтового оператора объявили, что почтовая служба удалит свою базу данных о 2,2 млн клиентов. Кроме того, Austrian Post пообещала реструктурировать всю свою базу данных "по новым направлениям".


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