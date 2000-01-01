30.05 14:04 MIGnews.com

В Израиле зафиксировано более 17 000 случаев коронавируса

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В Израиле зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса, подтвержденных с начала вспышки. В субботу, 30 мая, число случаев подскочило до 113 за сутки.Днем ранее Комитет Кнессета по коронавирусу объявил, что в понедельник проведет срочное заседание для обсуждения следующих шагов для безопасности израильтян и развития экономики одновременно.В настоящее время в стране насчитывается 1 961 активных случаев COVID-19, из них 39 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 подключены к аппартам ИВЛ. Число погибших остается на уровне 284.Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов во время специального брифинга для прессы сообщил, что резкий рост числа случаев коронавируса в Израиле вызван несоблюдением указаний Министерства здравоохранения.