Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Израиле зафиксировано более 17 000 случаев коронавируса | Фото:30.05 14:04   MIGnews.com

В Израиле зафиксировано более 17 000 случаев коронавируса

В Израиле зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса, подтвержденных с начала вспышки. В субботу, 30 мая, число случаев подскочило до 113 за сутки.

Днем ранее Комитет Кнессета по коронавирусу объявил, что в понедельник проведет срочное заседание для обсуждения следующих шагов для безопасности израильтян и развития экономики одновременно.

В настоящее время в стране насчитывается 1 961 активных случаев COVID-19, из них 39 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 подключены к аппартам ИВЛ. Число погибших остается на уровне 284.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов во время специального брифинга для прессы сообщил, что резкий рост числа случаев коронавируса в Израиле вызван несоблюдением указаний Министерства здравоохранения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Иерусалим: в гимназии выявлены 97 зараженных
15:42
Убийство палестинца в Иерусалиме: ХАМАС угрожает интифадой
15:12
Коронавирус: шесть миллионов зараженных по всему миру
14:37
Австрия: аннексия будет противоречить международному праву
13:13
Кипр выдаст США террориста "Хизбаллы" за отмывание денег
12:54
Пожар в лагере беженцев Шуафат: погибла 70-летняя женщина
12:19
Попытка нелегального пересечения границы из Ливана
11:10
Глава Моссада Йосси Коэн тайно посетил Египет - СМИ
09:29
В Старом Городе Иерусалима полицейский застрелил палестинца
08:09
В Израиле снова открываются пункты тестирования Drive-in
07:15
В Израиле возобновляется футбольный сезон
06:50
Ким Чен Ын приравнял секс между подростками к госизмене
06:10
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:35
"Железный Арни" тренируется дома в компании своих питомцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  