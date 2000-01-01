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`Террор на почве ненависти к мусульманам` 30.01 08:14   MIGnews.com

"Террор на почве ненависти к мусульманам"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал заявление в твиттер, в котором назвал расстрел в мечети в Квебек-Сити “террором на почве ненависти к мусульманам”.

По сообщениям из Канады, количество убитых увеличилось до шести. Восемь человек ранены.

Расстрел совершен двумя террористами. Сообщения о том, что в нападении на мечеть принимали участие три человека не подтвердились, утверждает полиция Квебека.
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