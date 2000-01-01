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Бойня в мечети Квебека 30.01 07:01   MIGnews.com

Бойня в мечети Квебека

По меньшей мере пять человек убиты в результате нападения на мечеть в Квебеке.

Мечеть, во время вечерней молитвы, атаковали три вооруженных человека.

Еще несколько человек ранены.

Арестованы двое нападавших, третий разыскивается, сообщает местная газета Le Soleil.

Одному из нападавших - 27 лет, один был вооружен автоматом Калашникова.

На момент нападения в “Великой Мечети Квебека”, расположенной в Исламском Центре города, было около 40 человек.

Очевидец рассказал корреспонденту CBC о том, что нападавшие были в масках и во время расправы кричали “Алла Акбар! с квебекским акцентом.

В июне прошлого года кто-то оставил свиную голову на пороге мечети во время священного месяца Рамадан. Президент Исламского Центра Мухаммед Янгуи заявил: “Тогда нам сказали что это - изолированный инцидент, но сегодня у нас - пять смертей. Сегодня у нас - день страха и мучений”.”.
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