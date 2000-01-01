30.01 17:33 MIGnews.com

Бойня в Квебеке: подозреваемыми оказались местные студенты

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В Канаде полиция задержала двух подозреваемых, устроивших "кровавую бойню" в мечети Квебека. Ими оказались выходцы из арабских стран, которые учатся в квебекском университете. Отмечается, что один из них марокканец.Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир совершили нападение на мечеть во время молитвы около восьми вечера в воскресенье, 29 января. Террористы открыли огонь по находившимся в центре. В результате стрельбы погибли 6 человек и 17 получили ранения.Пятеро из них находятся в критическом состоянии и находятся в отделении интенсивной терапии в местном госпитале, остальные были менее травмированы. Возраст погибших – от 35 до 60 лет.Злоумышленники были в масках и во время расправы кричали “Аллах Акбар! с квебекским акцентом.Один из задержанных, 27-летний подозреваемый был арестован после того, как сам признался полиции в содеянном. Он позвонил в 911 вскоре после того, как скрылся с места происшествия на машине.Его задержали в 14 милях к востоку от места происшествия на берегу реки Святого Лаврентия, как сообщает издание Le Soleil. Другой злоумышленник был задержан в мечети.Правительство Канады назвало происшествие "террористической атакой".Отметим, что атака на Исламский культурный центр произошла через день после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил запрет американского лидера на въезд мигрантов-мусульман."Бегущим от преследований, террора и войны. Канадцы приветствуют вас, независимо от вашей веры. В разнообразии наша сила. Добро пожаловать в Канаду", - ранее заявил премьер Канады.