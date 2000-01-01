Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 30.01 17:33   MIGnews.com

Бойня в Квебеке: подозреваемыми оказались местные студенты

В Канаде полиция задержала двух подозреваемых, устроивших "кровавую бойню" в мечети Квебека. Ими оказались выходцы из арабских стран, которые учатся в квебекском университете. Отмечается, что один из них марокканец.

Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир совершили нападение на мечеть во время молитвы около восьми вечера в воскресенье, 29 января. Террористы открыли огонь по находившимся в центре. В результате стрельбы погибли 6 человек и 17 получили ранения.

Пятеро из них находятся в критическом состоянии и находятся в отделении интенсивной терапии в местном госпитале, остальные были менее травмированы. Возраст погибших – от 35 до 60 лет.

Злоумышленники были в масках и во время расправы кричали “Аллах Акбар! с квебекским акцентом.

Один из задержанных, 27-летний подозреваемый был арестован после того, как сам признался полиции в содеянном. Он позвонил в 911 вскоре после того, как скрылся с места происшествия на машине.

Его задержали в 14 милях к востоку от места происшествия на берегу реки Святого Лаврентия, как сообщает издание Le Soleil. Другой злоумышленник был задержан в мечети.

Правительство Канады назвало происшествие "террористической атакой".

Отметим, что атака на Исламский культурный центр произошла через день после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил запрет американского лидера на въезд мигрантов-мусульман.

"Бегущим от преследований, террора и войны. Канадцы приветствуют вас, независимо от вашей веры. В разнообразии наша сила. Добро пожаловать в Канаду", - ранее заявил премьер Канады.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:13
Бомбардировщики РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
17:55
Указ Трампа о мигрантах возмутил канцлера Германии
17:09
В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в ресторане
16:55
ЦАХАЛ: за подстрекательство задержаны 19 арабов
16:25
Ник Кейв возвращается в Израиль
16:05
Президент Австрии: миграционный закон Трампа - дилетантский
15:51
Авиакомпании не пускают мигрантов в США
15:16
Гигантская афера в религиозной общине: украдены 50 миллионов
15:10
Израильские студенты мало зарабатывают и много тратят
14:06
Дикие кабаны бродят по Бат-Яму  
13:39
В Израиле одобрен закон о запрете на навязывание секс-услуг
13:31
Главный раввин Израиля сядет в тюрьму за взяточничество
13:13
Суд над джихадистом, взломавшим систему связи дронов ЦАХАЛа
12:38
Отец арабского террориста: Я хочу, чтобы он умер
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus