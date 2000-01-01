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Гигантская афера в религиозном общине: украдены 50 миллионов | Фото: Thinkstock30.01 15:16   MIGnews.com

Гигантская афера в религиозном общине: украдены 50 миллионов

На протяжении нескольких последних недель полиция Израиля проводила скрытое расследование в отношении двух мошенников, специализирующихся на аферах в религиозном секторе.

Мошенники сумели ввести в заблуждение около 50 харедим.

Мошенники - один из Иерусалима, второй - из Бней-Брака. выдавали себя за консультантов по операциям с недвижимостью. Им удалось, с помощью фальшивых документов, обдурить банк Леуми и получить у него 50 миллионов шекелей.

Полиция подозревает, что жертвой подобной же аферы стал еще один израильский банк.

Оба подозреваемых были арестованы утром 30 января.
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