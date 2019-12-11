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29.12 20:36   MIGnews.com

После серии атак в Тель-Авиве: арест эритрейской банды 

Полиция Тель-Авива сообщила об аресте четырех членов банды эритрейских “беженцев”, совершивших серию брутальных нападений в южном Тель-Авиве.

Члены банды обвиняются в одном убийстве и двух попытках убийства.

Указанные инциденты произошли в течение считанных часов в южном Тель-Авиве 3 декабря. Для расследования нападений была создана специальная следственная группа.

Установлено, что в состав банды входили восемь человек. Четверо из них арестованы и предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.

Сначала банда атаковала мужчину в районе Шк Ха Тиква. Он получил несколько ножевых ранений и был избит железными прутами. Он скончался от полученных ранений в больнице в ту же ночь.

После этого банда атаковала мужчину в районе улица лаванда, тяжело ранив его ударами ножа и железными прутами. Затем банда атаковала еще одного мужчину, стоявшего неподалеку.

Инспектор Янив Ошри заявил в интервью порталу walla: “По мере продолжения расследования мы осознали, что за атаками стоят несколько челнов банды, принадлежащих к иммигрантскому населению Тлеь-Авива”.

 В заявлениях полиции об ее успехах о борьбе с бандитизмом , странным образом, отсутствуют наиболее существенные моменты. Нигде не говорится о том, что речь идет о гражданах Эритреи. Также не упоминается тот факт, что убийцы были немедленно опознаны членами общины и информация о них была опубликована , вместе с фотографиями, в социальных сетях.

Наконец, ни полиция, ни израильские СМИ не говорят ничего о причинах волны насилия и почему одни эритрейцы убивают других в Тель-Авиве. Причиной же является религиозно-политическое насилие, импортированное в Израиль сторонниками эритерйского диктатора Исиаса Афверки, кои составляют большинство среди “беженцев”. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Раскол эритрейской церкви и кровавая вендетта в Тель-Авиве".


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