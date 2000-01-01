30.10 21:06 MIGnews.com

Найден тайник с сокровищами "Исламского государства"

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В пустыне Ирака пастухи обнаружили тайник, в котором террористы ISIS спрятали деньги и драгоценности. Издание Mirror пишет, что об этом сообщил Мохаммед Али Саджет - один из ближайших соратников убитого главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.Он заявил, что суммарно там хранилось сбережений на 27,5 миллионов долларов США. Террористы потеряли его, однако со временем он был найден иракскими пастухами, сообщает Саджет. Издание Al Arabiya ранее писало, что соратник аль-Багдади был пойман разведкой Ирака.Канал опубликовал информация Саджета, из которой и стало известно об этих сокровищах. Он уточнил, что клад был найден в пустыне в иракской провинции Анбар, которая была захвачена боевиками группировки в 2014 году. Вскоре террористы утратили контроль над территорией.