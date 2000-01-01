Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Британия: на полях обнаружены новые круги 30.05 01:47   MIGnews.com

Британия: на полях обнаружены новые круги

Два новых рисунка на посевах злаков возникли с тех пор в Туманном Альбионе.

Один из новообнаруженных кругов образовался неподалеку от английского города Сайренсестера, графство Глостершир, второй – возле деревни Чилтон-Кандовер, графство Гэмпшир. Эти находки сразу привлекли внимание уфологов и прочих специалистов по загадкам нашего мира.

Выдвигается популярная гипотеза о том, что эти художества были нанесены на английские поля представителями внеземной цивилизации.

Далеко не все поверили в то, что перед нами дело рук инопланетян. По словам скептиков, эти рисунки выглядят подозрительно примитивными и недостаточно симметричными.

Такие рисунки обнаруживаются утром, еще ни один из ночных создателей их не был пойман за руку, и как все это художество создается в темноте, не нарушая покой местных жителей, никто не знает.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:21
ООН: жители Северной Кореи дают взятки, чтобы выжить
00:11
Люди могут следить за стримом разложения бутылки 450 лет  
23:19
Исследование: Желание завести собаку - у людей "в крови"
22:30
Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи
21:37
Харедим: Нетаниягу повернулся к нам спиной
21:16
Габай отказался от предложения Нетаниягу
21:09
Из-за зажигательного устройства в Нетивоте загорелся дом
21:05
Иордания - Кушнеру: "Мы за создание двух государств"
21:03
Ликуд: подписано коалиционное соглашение с 60 депутатами
20:56
Кулану вступит только в коалицию минимум из 61 депутата
20:34
Ликуд попытается создать коалицию из 60 членов
20:25
У Латвии новый президент, наполовину еврей
20:21
Перецу дадут президентство, Яхимович - министерство юстиции
20:13
Лапид: даже в израильской политике есть предел мерзости
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus