30.05 01:47 MIGnews.com

Британия: на полях обнаружены новые круги

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Два новых рисунка на посевах злаков возникли с тех пор в Туманном Альбионе.Один из новообнаруженных кругов образовался неподалеку от английского города Сайренсестера, графство Глостершир, второй – возле деревни Чилтон-Кандовер, графство Гэмпшир. Эти находки сразу привлекли внимание уфологов и прочих специалистов по загадкам нашего мира.Выдвигается популярная гипотеза о том, что эти художества были нанесены на английские поля представителями внеземной цивилизации.Далеко не все поверили в то, что перед нами дело рук инопланетян. По словам скептиков, эти рисунки выглядят подозрительно примитивными и недостаточно симметричными.Такие рисунки обнаруживаются утром, еще ни один из ночных создателей их не был пойман за руку, и как все это художество создается в темноте, не нарушая покой местных жителей, никто не знает.