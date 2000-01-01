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Полиция проводит обыски в академии утонувших учеников 29.04 15:54   MIGnews.com

Полиция проводит обыски в академии утонувших учеников

В рамках продолжающегося расследования трагедии в Араве, где из-за внезапно вышедшей из берегов реки утонули 10 учеников тель-авивской довоенной академии Бней-Цион, полиция совершила рейд в учебном заведении.

Правоохранители конфисковали компьютеры, документы и прочие материалы, имеющие отношение к расследованию на счет того, можно ли считать убийством по неосторожности принятое руководством академии решение отправить подростков в поход, несмотря на прогнозы метеорологов.

Напомним, что наводнению предшествовали два дня ливней и штормов, и местные муниципальные учреждения предупреждали путешественников соблюдать осторожность и воздержаться от походов.

Как уже сообщалось, вскоре после гибели учеников были арестованы директор Бней-Цион Юваль Кахан и инструктор Авив Бердичев. Было решено продлить их задержание до вторника.

Для расследования обстоятельств случившегося была создана специальная следственная комиссия, которой курирует лично начальник полиции Тель-Авива Йоси Тургеман.

Журналисты выяснили, что организаторы похода могли лгать ученикам на счет безопасности. Одна из экскурсоводов академии, пообщавшись с одним из отцов учащихся, который является заместителем начальника поисково-спасательной службы в Араве, предупреждала начальство об опасности этой затеи.

Правоохранители считают, что, прояви руководство Бней-Цион немного ответственности, трагедии можно было бы избежать.
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