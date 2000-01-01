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Молодой израильтянин запускает 2 маршрута к морю в шаббат | Фото: Thinkstock29.04 10:00   MIGnews.com

Молодой израильтянин запускает 2 маршрута к морю в шаббат

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, подумало руководство крошечного тель-авивского автобусного кооператива "Ноа Тнуа" ("Движение вперед") и организовало сбор средств для организации субботних автобусных рейсов до морского побережья.

На их инициативу откликнулись около 2,6 тыс. израильтян, благодаря чему с 15 марта этого года на популярной израильской платформе Headstart "с миру по нитке" им удалось собрать более 313 тысяч шекелей, что вдвое больше их заявленной суммы.

"Успех этой кампании демонстрирует, насколько людям надоела ситуация с Шаббатом. Если вы не можете позволить себе в Израиле автомобиль, на выходные вы обречены застрять дома", - цитирует 26-летнего сооснователя и председателя "Ноа Тнуа" Роя Шварца Тишона Times of Israel.

Кооператив обязался организовать этим летом два новых автобусных маршрута выходного дня. Первый будет повторять уже существующий маршрут 18 автобуса – от Тель-Авива на юг, до Яффо и Бат-Яма, а второй – от Беэр-Шевы до Ашкелона. В июне планируется запуск третьего маршрута.

Помимо этого "Ноа Тнуа" обещает бесплатный проезд солдатам ЦАХАЛа и выделить не менее 180 тыс. шекелей на поездки малообеспеченных слоев населения.

Кампания по сбору средств заканчивается завтра, 30 апреля. На странице кампании – много позитивных комментариев, многие называют это решение "глотком свежего воздуха". Доноры жалуются на статус-кво государства в вопросах шаббата, на религиозное принуждение, а также ограничения для всего населения из-за требований отдельных его секторов.

Сам Шварц Тишон считает, что ортодоксы не должны диктовать всей стране, как проводить выходные, ведь сильнее всего это сказывается на бедных израильтянах. Его цель – воплотить работу общественного транспорта по субботам в реальность, которую правительству просто придется принять.

"Если три четверти страны захотят чего-то, то, в конце концов, мы получим это. Мы "старт-ап-нация", мы знаем, как изменить ситуацию", - уверен инициатор.
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