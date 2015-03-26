Американский десант разгромил штаб аль-Каиды в Йемене
Пресс-представитель Пентагона подтвердил, что в ночь на 29 января несколько американских вертолетов высадили десант в йеменской провинции аль-Байда.
Целью операции была группа руководителей аль-Каиды Аравийского полуострова.
Бой в деревне в округе Якла длился 45 минут. По данным йеменской прессы, убит 41 боевик и 16 гражданских лиц. Среди убитых - три лидера аль-Каиды и иностранные боевики.
По неподтвержденной информации, американский спецназ захватил несколько пленных.
Представитель местных властей в Якла заявил, что удар был нанесен “по школе, мечети и медицинскому центру”.
Йеменские источники утверждают, что в ходе атаки были сбиты два американских вертолета и убиты восемь американских солдат.
Пентагон заявил, что один американский солдат убит и три солдата получили ранения.
В заявлении пентагона также говорится о получении “массы ценной информации” в результате рейда.
Командующий генерал Джозеф Вотель заявил: “Мы глубоко опечалены потерей одного из членов наших элитных подразделений. Наши жертвы в войне с террором, угрожающим невинным людям на всей планете, очень велики”.
Йемен является одним из мощнейших бастионов аль-Каиды. Аль-Каида Аравийского полуострова была создана в 2006 году группой сбежавших заключенных и процветает на фоне раздирающей страну гражданской войны. Подробно с раскладом политических сил в этой арабской стране можно ознакомиться в материале "Йемен. Все против всех".