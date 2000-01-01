Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr28.12 20:09   MIGnews.com

В Китае ликвидированы четыре смертника

В Китае правоохранительные органы ликвидировали четверых смертников. Инцидент произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

Согласно данным телеканала, силовики ликвидировали предполагаемых террористов, находившихся в автомобиле. Перед этим они врезались в правительственное здание в уезде Моюй (округ Хотан).

Смертники успели привести в действие взрывное устройство, в результате происшествия погиб один человек, как передает Reuters.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Эксперт: второй самописец Ту-154 в отличном состоянии
19:23
Яир Лапид и Развозов поздравили активистов партии с Ханукой
19:05
Исраэль Кац: назначать больше женщин на руководящие посты
18:40
Нетаниягу поблагодарил Трампа за произраильский твитт
18:22
Саад Харири: ливанцы имеют право действовать против Израиля
18:15
В Дамаске дважды обстреляно посольство России
18:07
Вейп-весна 2017
18:00
Трамп: Не позволю неуважительное отношение к Израилю
17:31
Задержан предполагаемый сообщник террориста Аниса Амри
17:10
В Израиле принципиально изменится отношение к алиментам
16:36
Израильский стартап спас чилийцев от землетрясения
16:16
"Захава Гальон - сутенер террористов и предателей"    
16:15
В Индии при сходе с рельсов поезда погибли люди
15:53
Мощное землетрясение в Токио
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus