28.12 20:09 MIGnews.com

В Китае ликвидированы четыре смертника

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Китае правоохранительные органы ликвидировали четверых смертников. Инцидент произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.Согласно данным телеканала, силовики ликвидировали предполагаемых террористов, находившихся в автомобиле. Перед этим они врезались в правительственное здание в уезде Моюй (округ Хотан).Смертники успели привести в действие взрывное устройство, в результате происшествия погиб один человек, как передает Reuters.