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Позиции проиранских боевиков вновь атакованы | Фото:28.09 08:12   MIGnews.com

Позиции проиранских боевиков вновь атакованы

Вечером, 27 сентября, позиции проиранских боевиков были вновь атакованы с воздуха недалеко от сирийского города Абу-Камаль вблизи иракской границы.

Об этом сообщает Walla и несколько сирийских блогеров.

По предварительной информации, атака предположительно была совершена иракскими военно-воздушными силами и предназначалась для террористов ИГИЛ. Информации о жертвах на данный момент нет.

Это уже третий авиаудар по военным объектам в районе, контролируемом проиранской шиитской группировкой "Аль-Хашд аш-Шааби" за месяц. В середине августа был уничтожен склад оружия. На этом объекте могли храниться ракеты с высокоточными системами наведения.

18 сентября неопознанные беспилотники атаковали посты поддерживаемых Ираном боевиков вблизи иракской границы, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. А 22 сентября еще один удар был нанесен по военной базе. Неоднократно в нападениях на боевиков в СМИ обвиняли Израиль.


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