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Фотовыставка Холокоста в Вене подверглась вандализму | Фото: Facebook28.05 19:10   MIGnews.com

Фотовыставка Холокоста в Вене подверглась вандализму

В понедельник уже в третий раз экспонаты выставки фотографий выживших в Холокосте евреев вдоль главной улицы в центре австрийской столицы подверглись атаке вандалов.

Об этом пишет The Times of Israel.

По сообщениям немецкой газеты Die Presse в портретах выживших, сделанных немецко-итальянским фотографом и режиссером Луиджи Тоскано, были вырезаны лица.

Выставка началась 7 мая. Экспонаты должны были снять в конце месяца. Около трети фотографий были осквернены. В своей публикации в Facebook Тоскано написал: "Я просто потерял дар речи, еще одна атака на мои фотографии. Австрия, что с тобой?".

Венское государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом в настоящее время занимается расследованием этого акта вандализма. Сообщается, что атака могла быть зафиксирована камерами наблюдения. В Австрии наблюдается рост числа антисемитских инцидентов в последние годы.


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