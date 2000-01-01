Фотовыставка Холокоста в Вене подверглась вандализму

По сообщениям немецкой газеты Die Presse в портретах выживших, сделанных немецко-итальянским фотографом и режиссером Луиджи Тоскано, были вырезаны лица.
Выставка началась 7 мая. Экспонаты должны были снять в конце месяца. Около трети фотографий были осквернены. В своей публикации в Facebook Тоскано написал: "Я просто потерял дар речи, еще одна атака на мои фотографии. Австрия, что с тобой?".
Венское государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом в настоящее время занимается расследованием этого акта вандализма. Сообщается, что атака могла быть зафиксирована камерами наблюдения. В Австрии наблюдается рост числа антисемитских инцидентов в последние годы.