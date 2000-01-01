28.05 15:45 MIGnews.com

Ливанские демонстранты пытались прорваться в Израиль

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По словам военных, в понедельник, около старого пограничного перехода проходил протест, в котором принимали участие 15 человек из Ливана. Протестующие своими действиями спровоцировали солдат пустить слезоточивый газ и кидать светошумовые гранаты.Армия сообщает, что столкновение началось по причине проникновения двух мятежников за пограничное укрепление. Также ливанцы пытались повредить ограждение, однако им этого сделать не удалось. В свою очередь армия Государства Израиль пыталась успокоить бунтарей слезоточивым газом и оглушающими гранатами.Причиной этого происшествия ливанские СМИ называют установку камер наблюдения вдоль «голубой линии» - международно признанной разделительной линии между Израилем и Ливаном, вблизи города Кафр-Кила.Данная демонстрация окончилась сразу после обстрела протестующих боеприпасами для подавления беспорядков. Сообщений о ранениях ливанцев не поступило.