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“Демонстранты, карикатуры, а потом теракты в синагогах” 28.04 07:37   MIGnews.com

“Демонстранты, карикатуры, а потом расстрелы в синагогах”

Весь мир выражает сочувствие в связи со вчерашним терактом, произошедшим в синагоге ХАБАДа в Повей, к северу от Сан-Диего, в результате которого была убита женщина и ранены еще три человека.

«Слова, демонстранты и карикатуры превращаются в расстрелы верующих в синагогах», - сказал посол Израиля в ООН Дани Данон в ответ на нападение. «Антисемитизм продолжает поднимать голову. Это время для действий, для решительной войны, а не для слабых и пустых осуждений, которые позволяют силам ненависти возродить темные периоды в истории».

Посол, по-видимому, ссылался на антисемитскую карикатуру, опубликованную The New York Times в субботу.

«Я с глубокой обеспокоенностью слежу за трагическими событиями в Повей, штат Калифорния, поскольку в один из наших святейших дней на месте молитвы была пролита еврейская кровь», - сказал министр по делам диаспоры Нафтали Беннет.

«И даже перед лицом этого террора и ненависти мы снова слышим сообщения о непревзойденной храбрости, когда раввин общины - который сам был ранен - стремился защитить своих прихожан от порочного стрелка.

«Пусть все, кто желает еврейскому народу вреда, понимают: мы - сильный народ, мы - единый народ, и мы никогда не будем побеждены ненавистью. Народ Израиля стоит бок о бок с нашими братьями и сестрами в Америке и со всем американским народом против этого и всех форм террора».


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