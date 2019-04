28.04 20:44 MIGnews.com

Майк Пенс осудил политические комиксы в NYT

We stand with Israel and we condemn antisemitism in ALL its forms, including @nytimes political cartoons. https://t.co/tPbGqDBwza — Vice President Mike Pence (@VP) 28 апреля 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вице-президент США Майк Пенс осудил международную версию The New York Times за антисемитскую карикатуру, которая появилась в публикации международного издания на выходных.Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Times of Israel "Мы поддерживаем Израиль и осуждаем антисемитизм во ВСЕХ его формах, включая политические комиксы в New York Times", - написал Пенс в Twitter.Ранее в воскресенье министр общественной безопасности Гилад Эрдан из партии "Ликуд" также осудил "антисемитскую карикатуру" New York Times, и призвал уволить ответственных за ее публикацию."Антисемитская карикатура, опубликованная New York Times, шокирует и напоминает пропаганду нацистов во время Холокоста", - сказал Эрдан. "Мы ожидаем, что любой, кто действительно борется с расизмом и ненавистью к евреям, потребует извинений от газеты и уволит тех, кто ответственен за публикацию карикатур в нацистском стиле".В субботу газета признала,что опубликованная ею карикатура имеет "антисемитские черты", и назвала ее "ошибочным суждением", однако, не стала извиняться за публикацию.На картинке премьер-министр Биньямин Нетаниягу изображен в виде собаки-поводыря со звездой Давида на ошейнике, ведущей слепого президента США Дональда Трампа, одетого в хасидскую одежду и с кипой на голове.