Майк Пенс осудил политические комиксы в NYT

Ранее в воскресенье министр общественной безопасности Гилад Эрдан из партии "Ликуд" также осудил "антисемитскую карикатуру" New York Times, и призвал уволить ответственных за ее публикацию.
"Антисемитская карикатура, опубликованная New York Times, шокирует и напоминает пропаганду нацистов во время Холокоста", - сказал Эрдан. "Мы ожидаем, что любой, кто действительно борется с расизмом и ненавистью к евреям, потребует извинений от газеты и уволит тех, кто ответственен за публикацию карикатур в нацистском стиле".
В субботу газета признала,что опубликованная ею карикатура имеет "антисемитские черты", и назвала ее "ошибочным суждением", однако, не стала извиняться за публикацию.
На картинке премьер-министр Биньямин Нетаниягу изображен в виде собаки-поводыря со звездой Давида на ошейнике, ведущей слепого президента США Дональда Трампа, одетого в хасидскую одежду и с кипой на голове.