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Майк Пенс осудил политические комиксы в NYT | Фото:28.04 20:44   MIGnews.com

Майк Пенс осудил политические комиксы в NYT

Вице-президент США Майк Пенс осудил международную версию The New York Times за антисемитскую карикатуру, которая появилась в публикации международного издания на выходных.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

"Мы поддерживаем Израиль и осуждаем антисемитизм во ВСЕХ его формах, включая политические комиксы в New York Times", - написал Пенс в Twitter.



Ранее в воскресенье министр общественной безопасности Гилад Эрдан из партии "Ликуд" также осудил "антисемитскую карикатуру" New York Times, и призвал уволить ответственных за ее публикацию.

"Антисемитская карикатура, опубликованная New York Times, шокирует и напоминает пропаганду нацистов во время Холокоста", - сказал Эрдан. "Мы ожидаем, что любой, кто действительно борется с расизмом и ненавистью к евреям, потребует извинений от газеты и уволит тех, кто ответственен за публикацию карикатур в нацистском стиле".

В субботу газета признала,что опубликованная ею карикатура имеет "антисемитские черты", и назвала ее "ошибочным суждением", однако, не стала извиняться за публикацию.

На картинке премьер-министр Биньямин Нетаниягу изображен в виде собаки-поводыря со звездой Давида на ошейнике, ведущей слепого президента США Дональда Трампа, одетого в хасидскую одежду и с кипой на голове.


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