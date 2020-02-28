28.02 13:16 MIGnews.com

Журналист объяснил, почему Кремлю нельзя доверять

The 🇺🇳 provides Russia with the coordinates of its hospitals in Idlib.

▶️Russia bombs the hospitals.



🇹🇷 provides Russia with the coordinates of its troops in Idlib.

▶️Russia bombs the troops.



Why do people not understand the simple fact that 🇷🇺 cannot be trusted?!#PutinAtWar — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 28, 2020

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Самолеты военно-космических сил Российской Федерации регулярно наносят авиационные удары по различным объектам сразу же после того, как Кремлю в целях безопасности передают их координаты.Об этом заявил известный немецкий журналист, политический обозреватель авторитетного издания BILD Юлиан Репке в социальной сети Twitter.Журналист подчеркнул, что международному сообществу давно уже пора бы сделать правильные выводы, относительно целесообразности какого-либо сотрудничества с Москвой."Организация Объединенных Наций передала россиянам координаты своих больниц в провинции Идлиб. Больницы сразу же попали под бомбардировки. Турция предоставила Кремлю координаты позиций своих войск в Идлибе. Российские самолеты немедленно бомбят и их", - написал Репке.По мнению политического обозревателя, руководство РФ раз за разом доказывает, что Кремлю доверять ни в коем случае нельзя."Почему люди никак не могут понять столь очевидного факта: доверять Москве доверять нельзя", - вопрошает эксперт.