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Журналист объяснил, почему Кремлю нельзя доверять | Фото:28.02 13:16   MIGnews.com

Журналист объяснил, почему Кремлю нельзя доверять

Самолеты военно-космических сил Российской Федерации регулярно наносят авиационные удары по различным объектам сразу же после того, как Кремлю в целях безопасности передают их координаты.

Об этом заявил известный немецкий журналист, политический обозреватель авторитетного издания BILD Юлиан Репке в социальной сети Twitter.

Журналист подчеркнул, что международному сообществу давно уже пора бы сделать правильные выводы, относительно целесообразности какого-либо сотрудничества с Москвой.

"Организация Объединенных Наций передала россиянам координаты своих больниц в провинции Идлиб. Больницы сразу же попали под бомбардировки. Турция предоставила Кремлю координаты позиций своих войск в Идлибе. Российские самолеты немедленно бомбят и их", - написал Репке.



По мнению политического обозревателя, руководство РФ раз за разом доказывает, что Кремлю доверять ни в коем случае нельзя.

"Почему люди никак не могут понять столь очевидного факта: доверять Москве доверять нельзя", - вопрошает эксперт.


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