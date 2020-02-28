Журналист объяснил, почему Кремлю нельзя доверять

Самолеты военно-космических сил Российской Федерации регулярно наносят авиационные удары по различным объектам сразу же после того, как Кремлю в целях безопасности передают их координаты.
Об этом заявил известный немецкий журналист, политический обозреватель авторитетного издания BILD Юлиан Репке в социальной сети Twitter.
Журналист подчеркнул, что международному сообществу давно уже пора бы сделать правильные выводы, относительно целесообразности какого-либо сотрудничества с Москвой.
"Организация Объединенных Наций передала россиянам координаты своих больниц в провинции Идлиб. Больницы сразу же попали под бомбардировки. Турция предоставила Кремлю координаты позиций своих войск в Идлибе. Российские самолеты немедленно бомбят и их", - написал Репке.
The 🇺🇳 provides Russia with the coordinates of its hospitals in Idlib. ▶️Russia bombs the hospitals.
🇹🇷 provides Russia with the coordinates of its troops in Idlib. ▶️Russia bombs the troops.
Why do people not understand the simple fact that 🇷🇺 cannot be trusted?!#PutinAtWar