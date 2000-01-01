В России продолжают бороться с террористами

В прошлом году в России не допустили осуществление 25 терактов, об этом заявил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин на пресс-конференции. Он отметил, что работа в этом направлении ведется активно.
Кулягин акцентировал, что не исчезают попытки лидеров совершать теракты на объектах транспорта и в местах массового пребывания людей.
В 2017 году НАК трудился над недопущением распространения террористической активности, находил и пресекал деятельность тайных террористических ячеек, предотвращал террористические акты, пишет ТАСС.
Спецслужбы не пустили в РФ больше 17,5 тыс. иностранцев.
По словам Кулягина, террористы для создания законспирированной сети террористиечских ячеек используют каналы трудовой миграции, часть из них проходит подготовку в Сирии и Ираке, затем по прибытию – начинают вербовать.