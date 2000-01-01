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СМИ: эксперты признали историка-убийцу Соколова вменяемым 28.01 22:31   MIGnews.com

СМИ: эксперты признали историка-убийцу Соколова вменяемым

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского признали вменяемым обвиняемого в убийстве своей аспирантки историка Соколова. Согласно заключению психиатров, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следователей, душил Ещенко и стрелял в нее.

"Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", - говорится в заключении экспертизы.

Также сообщается, что адвокат доцента Соколова Александр Почуев не подтвердил, что его подзащитный признан вменяемым, однако заявил, что сторона защиты будет просить о проведении повторной экспертизы.

"Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу", - заявил адвокат.


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