28.01 22:31 MIGnews.com

СМИ: эксперты признали историка-убийцу Соколова вменяемым

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Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского признали вменяемым обвиняемого в убийстве своей аспирантки историка Соколова. Согласно заключению психиатров, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следователей, душил Ещенко и стрелял в нее."Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", - говорится в заключении экспертизы.Также сообщается, что адвокат доцента Соколова Александр Почуев не подтвердил, что его подзащитный признан вменяемым, однако заявил, что сторона защиты будет просить о проведении повторной экспертизы."Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу", - заявил адвокат.