Израиль освободил гражданку Турции по просьбе Трампа
Израиль освободил турецкую женщину, обвиненную в связях с ХАМАСом, по просьбе президента США Дональда Трампа.
Об этом в пятницу, 27 июля заявил израильский чиновник в пятницу, после того как Washington Post сообщила о сделке в рамках неудачной попытки Белого дома заставить Анкару освободить американского пастора, передает The Jerusalem Post.
Американское издание сегодня написало о том, что Трамп обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой освободить Эбру Озкана, чтобы добиться от Турции освобождения пастора Эндрю Брансона.
В ивритоязычных СМИ сегодня подтвердили, ссылаясь на израильских чиновников, что Трамп позвонил Нетаниягу и попросил освободить Озкана.
Посольство США в Иерусалиме не дало никаких комментариев по данной информации.