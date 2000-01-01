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Израиль освободил гражданку Турции по просьбе Трампа | Фото:27.07 12:28   MIGnews.com

Израиль освободил гражданку Турции по просьбе Трампа

Израиль освободил турецкую женщину, обвиненную в связях с ХАМАСом, по просьбе президента США Дональда Трампа.

Об этом в пятницу, 27 июля заявил израильский чиновник в пятницу, после того как Washington Post сообщила о сделке в рамках неудачной попытки Белого дома заставить Анкару освободить американского пастора, передает The Jerusalem Post.

Американское издание сегодня написало о том, что Трамп обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой освободить Эбру Озкана, чтобы добиться от Турции освобождения пастора Эндрю Брансона.

В ивритоязычных СМИ сегодня подтвердили, ссылаясь на израильских чиновников, что Трамп позвонил Нетаниягу и попросил освободить Озкана.

Посольство США в Иерусалиме не дало никаких комментариев по данной информации.


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