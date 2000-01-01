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В столице Туниса прогремели взрывы 28.06 03:11   MIGnews.com

Суд ФРГ: палестинец убил жителя - он был "богатым евреем"

Палестинец, обвиняемый в убийстве немца, сказал, что он преследовал "богатого еврея", рассказал свидетель во время суда над обвиняемым.

31-летний палестинец, которого в суде определили как Ияда Б., обвиняют вместе с соучастником в удушении инвестора Майкла Райхера в ноябре. По словам свидетеля, обвиняемый сказал, что он преследовал "богатого еврея", люди которого "разрушили мою родину".

Дело рассматривается в Хорб-на-Неккаре в южном немецком штате Баден-Вюртемберг.

Неясно, является ли 57-летний Райхер евреем, согласно данным СМИ. Райхер помог местной синагоге отремонтировать святилище и помогал сирийским беженцам, пишет Timesofisrael.

Предполагаемым соучастником Ияда был 28-летний сирийский беженец Мохаммед Омран Албакр, который предположительно разработал план нападения и ограбления Райхера, с которым он имел деловые отношения.


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